Западные страны спровоцировали уничтожение Украины, затянув конфликт с Россией. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил американский политический обозреватель Такер Карлсон.

Журналист рассказал, что неоконсервативное лобби поддерживает продолжение боевых действий между Москвой и Киевом.

«Оно затянуло конфликт [с Россией] за счет американских, а теперь и европейских налогоплательщиков до такой степени, что на Украине не стало огромного количества мужчин. <...> Таким образом Украина, как нация — та нация, что существовала пять лет назад — прекратит существование», — отметил Карлсон.

По его словам, западные государства также расхищают сельскохозяйственные территории Украины. При этом украинский лидер Владимир Зеленский фактически легализовал данный процесс, подчеркнул обозреватель.

29 апреля подполковник Вооруженных сил Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис выразил уверенность, что Украине не удастся одержать победу в конфликте с Россией. Как он сказал, ситуация никогда не сможет измениться настолько, чтобы Москва потерпела поражение.

Ранее сообщалось о намерении Европы затянуть конфликт на Украине до конца десятилетия.