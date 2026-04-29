Подполковник Дэвис посоветовал Украине забыть о победе в конфликте с РФ

Киеву следует забыть о победе в вооруженном конфликте с Москвой. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.

Он обратил внимание, что Украина хотела заполучить несколько американских дальнобойных ракет ATACMS. Но, по словам эксперта, это не поможет Киеву выиграть.

«Экономика Украины разрушена, но тем не менее они продолжают воевать. <...> Это не поможет вам выиграть войну. Ситуация никогда не изменится настолько, чтобы Россия проиграла», — сказал Дэвис.

Также он назвал безосновательными надежды Киева на санкционное давление европейских стран на Москву. Как отметил подполковник, с течением времени Украине будет все труднее получить деньги от зарубежных партнеров. При этом Европейский союз (ЕС) «пребывает в бреду», раз одобрил 20-й пакет антироссийских санкций и рассчитывает принять 21-й.

«Все предыдущие никогда не срабатывали. Не знаю, чего они надеются этим добиться», — добавил эксперт.

25 апреля депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик предупредил, что никакие деньги не помогут Украине одержать победу, о которой продолжают мечтать в ЕС.

Ранее Европу заподозрили в намерении затянуть конфликт на Украине до конца десятилетия.