Трамп отказался носить бронежилет, чтобы не выглядеть толстым

Трамп заявил, что не будет носить бронежилет, чтобы не выглядеть толстым

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не хочет носить бронежилет, несмотря на покушения на его жизнь. Его слова приводит Fox News.

Американский президент опасается, что ношение бронежилета может сделать его полнее.

«Не знаю, смогу ли я это выдержать, если буду выглядеть на 20 фунтов [9 килограммов] тяжелее», – сказал Трамп журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп пережил очередное покушение в минувшие выходные. 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, была открыта стрельба. Американский лидер и все представители администрации, находившиеся в этот момент на мероприятии, были эвакуированы, а нападавшего задержали.

