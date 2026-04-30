Временная поверенная в делах Литвы Йоланта Тубайте вызвана в МИД России. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Тубайте был заявлен решительный протест в связи с действиями литовских властей по ликвидации расположенного в центре города Шяуляй захоронения солдат и офицеров Красной Армии, павших в 1944 году в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков. В ведомстве подчеркнули, что подобная циничная кампания по осквернению останков накануне Дня Победы недопустима, и потребовали прекратить кощунственную практику.

В 2024 году парламент Литвы одобрил поправки, разрешающие переносить захоронения советских воинов, включив их в список объектов, пропагандирующих запрещенную идеологию. Как подчеркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подобными действиями власти Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о победе в Великой Отечественной войне.

