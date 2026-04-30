Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы

Владимир Баранов/РИА Новости

Временная поверенная в делах Литвы Йоланта Тубайте вызвана в МИД России. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Тубайте был заявлен решительный протест в связи с действиями литовских властей по ликвидации расположенного в центре города Шяуляй захоронения солдат и офицеров Красной Армии, павших в 1944 году в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков. В ведомстве подчеркнули, что подобная циничная кампания по осквернению останков накануне Дня Победы недопустима, и потребовали прекратить кощунственную практику.

В 2024 году парламент Литвы одобрил поправки, разрешающие переносить захоронения советских воинов, включив их в список объектов, пропагандирующих запрещенную идеологию. Как подчеркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подобными действиями власти Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о победе в Великой Отечественной войне.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!