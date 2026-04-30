Комик Мирзализаде высмеял журналиста RT за интервью с Лукашенко

Уехавший в Европу стендап-комик Идрак Мирзализаде в шоу «Низкие умы» на YouTube посмеялся над журналистом RT Риком Санчесом, который взял интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По словам Мирзализаде, Санчес после интервью заявил, что его журналистская деятельность на телеканале не ограничивается, а подготовленные для Лукашенко вопросы никто заранее не проверял.

«И потом я слушаю вопросы, и там вот такие реплики: «Александр Григорьевич, вы уникальны! Вы невероятны!» Я думаю: «Ну это надо было проверять, действительно», — поиронизировал комик.

Интервью Санчеса с Лукашенко вышло 17 апреля. Разговор длился два часа. В нем белорусский лидер заявил, что США следует учиться настоящей демократии у Белоруссии. Он также отметил, что западные страны всегда провоцировали постсоветские республики против России.

В 2021 году МВД России объявило о «нежелательности пребывания» Мирзализаде в стране после шутки о якобы нечистоплотных русских квартиросъемщиках. Ему вменили возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства. В марте 2022 года комик попытался оспорить запрет на въезд, но московский суд отклонил иск, однако сократил срок ограничения до 14 лет. Комик сможет вернуться в РФ только после 2035 года.

Ранее у комика Мирзализаде нашли долг в 84 тысячи рублей за закрытие бизнеса.