Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Лукашенко раскритиковал «дворцы» для телят

Лукашенко призвал строить фермы для телят без излишеств
БЕЛТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что телятники должны быть максимально функциональными и недорогими. Об этом сообщает агентство БелТА.

Такое заявление Лукашенко сделал во время посещения молочно-товарного комплекса «Агро-Лясковичи» в Петриковском районе Гомельской области.

«Не надо строить с излишествами. Нам не надо квадратные метры, нам надо функциональный телятник на количество голов», — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что хозяйства могут за собственные средства возводить более дорогие объекты, однако бюджетные деньги необходимо расходовать рационально.

В октябре прошлого года на этом же предприятии президенту представили проект строительства молочно-товарного комплекса из деревянных конструкций, произведенных из местного сырья. Лукашенко обращал внимание на то, что в лесах нередко пропадает древесина, которую можно было бы использовать для хозяйственных нужд.

Он поручал оценить стоимость таких конструкций и срок их службы при правильной обработке. По его мнению, при соблюдении технологии такие здания могут прослужить до 50 лет.

Ранее Александру Лукашенко подарили беременную телочку.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!