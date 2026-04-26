Лукашенко раскритиковал «дворцы» для телят

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что телятники должны быть максимально функциональными и недорогими. Об этом сообщает агентство БелТА.

Такое заявление Лукашенко сделал во время посещения молочно-товарного комплекса «Агро-Лясковичи» в Петриковском районе Гомельской области.

«Не надо строить с излишествами. Нам не надо квадратные метры, нам надо функциональный телятник на количество голов», — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что хозяйства могут за собственные средства возводить более дорогие объекты, однако бюджетные деньги необходимо расходовать рационально.

В октябре прошлого года на этом же предприятии президенту представили проект строительства молочно-товарного комплекса из деревянных конструкций, произведенных из местного сырья. Лукашенко обращал внимание на то, что в лесах нередко пропадает древесина, которую можно было бы использовать для хозяйственных нужд.

Он поручал оценить стоимость таких конструкций и срок их службы при правильной обработке. По его мнению, при соблюдении технологии такие здания могут прослужить до 50 лет.

Ранее Александру Лукашенко подарили беременную телочку.