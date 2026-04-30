Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В России предложили Казахстану работать на уровне спецслужб из-за ударов Украины

Сергей Мирный/РИА Новости

России и Казахстану необходимо наладить взаимодействие на уровне спецслужб и и развивать интеграцию в сфере систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы обезопасить граничащие с Казахстаном регионы РФ от ударов беспилотников ВСУ. Не исключено, что дроны запускаются с территории этой республики. Об этом «Газете.Ru» заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Сегодня идет встреча [главы МИД РФ Сергея] Лаврова с министром иностранных дел Казахстана. Там совет идет, большая встреча, подготовка к официальному визиту президента нашего, к [президенту Казахстана Касыму-Жомарту] Токаеву. Поэтому, безусловно, эта проблема очень скользкого характера. Думаю, что и этот вопрос за скобками, между прочем, когда не будет корреспондентов и официальной записи разговоров двух министров иностранных дел, все-таки как-то будет озвучен», — подчеркнул он.

По словам Попова, наиболее действенный способ борьбы с ударами украинских дронов по Уралу – это взаимодействие спецслужб России и Казахстана. Генерал-майор не исключил, что беспилотники могут без ведома властей Казахстана запускаться с территории этой республики по инициативе Киева.

«В этом случае было бы [правильным] предложение с нашей стороны спецслужбам и системам ПВО организовать взаимодействие и взаимную работу по этому направлению, по этим фактам [возможных запусков], предположительным фактам, правильно сказать так», — обратил внимание военный летчик.

По оценке Попова, совместная работы систем ПВО России и Казахстана, а также взаимодействие на уровне спецслужб двух стран позволит обезопасить регионы РФ, граничащие с Казахстаном, от БПЛА ВСУ.

«Получается, мы настраиваем и их сторону, и свою, и это более надежно осуществляется. И использование воздушного пространства, и контроль использования этого воздушного пространства. Особенно на сопредельных территориях. Поэтому тут мы знаем, как это делать. Нужно политическое решение принять», — сказал он.

29 апреля в небе над Орском Оренбургской области произошли взрывы, в одном из районов города виднеется дым.

Местные жители услышали звуки взрывов и стрельб в северо-западной части Орска. Перед этим прозвучала сирена воздушной опасности. В городе работала противовоздушная оборона (ПВО) и отражала атаку украинских беспилотников, сообщал Telegram-канал SHOT.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов раскрыл последствия поставок ВСУ ударных БПЛА из Евросоюза.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
