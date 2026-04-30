В России предложили Казахстану работать на уровне спецслужб из-за ударов Украины

России и Казахстану необходимо наладить взаимодействие на уровне спецслужб и и развивать интеграцию в сфере систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы обезопасить граничащие с Казахстаном регионы РФ от ударов беспилотников ВСУ. Не исключено, что дроны запускаются с территории этой республики. Об этом «Газете.Ru» заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Сегодня идет встреча [главы МИД РФ Сергея] Лаврова с министром иностранных дел Казахстана. Там совет идет, большая встреча, подготовка к официальному визиту президента нашего, к [президенту Казахстана Касыму-Жомарту] Токаеву. Поэтому, безусловно, эта проблема очень скользкого характера. Думаю, что и этот вопрос за скобками, между прочем, когда не будет корреспондентов и официальной записи разговоров двух министров иностранных дел, все-таки как-то будет озвучен», — подчеркнул он.

По словам Попова, наиболее действенный способ борьбы с ударами украинских дронов по Уралу – это взаимодействие спецслужб России и Казахстана. Генерал-майор не исключил, что беспилотники могут без ведома властей Казахстана запускаться с территории этой республики по инициативе Киева.

«В этом случае было бы [правильным] предложение с нашей стороны спецслужбам и системам ПВО организовать взаимодействие и взаимную работу по этому направлению, по этим фактам [возможных запусков], предположительным фактам, правильно сказать так», — обратил внимание военный летчик.

По оценке Попова, совместная работы систем ПВО России и Казахстана, а также взаимодействие на уровне спецслужб двух стран позволит обезопасить регионы РФ, граничащие с Казахстаном, от БПЛА ВСУ.

«Получается, мы настраиваем и их сторону, и свою, и это более надежно осуществляется. И использование воздушного пространства, и контроль использования этого воздушного пространства. Особенно на сопредельных территориях. Поэтому тут мы знаем, как это делать. Нужно политическое решение принять», — сказал он.

29 апреля в небе над Орском Оренбургской области произошли взрывы, в одном из районов города виднеется дым.

Местные жители услышали звуки взрывов и стрельб в северо-западной части Орска. Перед этим прозвучала сирена воздушной опасности. В городе работала противовоздушная оборона (ПВО) и отражала атаку украинских беспилотников, сообщал Telegram-канал SHOT.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов раскрыл последствия поставок ВСУ ударных БПЛА из Евросоюза.