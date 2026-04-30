Медведев назвал руководителей Евросоюза «деструктивными идиотами»

Медведев: Евросоюзом сейчас управляют деструктивные и недалекие люди
Григорий Сысоев/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европейским союзом (ЕС) в настоящее время руководят «деструктивные и недалекие люди». Его слова передает РИА Новости.

В четверг, 30 апреля, политик выступил на марафоне «Знание. Первые». В ходе мероприятия он назвал «просто идиотами» тех, кто сейчас возглавляет Европу.

«[Эти люди] сами разрушают то, что было сделано за десятилетия с момента превращения ЕС из союза угля и стали в современный Европейский союз. Это абсолютно деструктивные, недалекие люди», — сказал Медведев.

Во время этого же выступления зампредседателя Совбеза РФ сравнил европейские страны и Соединенные Штаты с «пауками в банке». По его словам, «довольно забавно наблюдать», как сегодня развиваются отношения между Вашингтоном и государствами — членами Евросоюза. Медведев признался, что сложившаяся ситуация его радует. В то же время он подчеркнул, что у Российской Федерации есть свои интересы, и она должна заниматься только своими делами и развитием.

Ранее европейским политикам посоветовали перестать «играть» в Четвертый рейх.

 
