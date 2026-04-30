Война США и Израиля против Ирана
Медведев провел параллели между современностью и предвоенным XX веком

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Нынешнее время напоминает период перед Первой мировой войной. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые», трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте».

«Нынешнее время я бы сравнил с временем перед Первой мировой войной и отчасти перед 1930-ми годами, которые предшествовали Второй мировой войне», — сказал российский политик.

Медведев отметил, что до Первой мировой войны человечество, по сути, не вело полноценных глобальных войн с использованием боевой техники. По словам зампреда Совбеза РФ, именно во время Первой мировой начали привлекаться к боевым действиям танки, самолеты, современная артиллерия. Это опровергло все представления людей о войне и превратило противостояния «в мясорубку», пояснил свою мысль политик.

«Что происходило в 1930-е годы в Европе, мы тоже знаем. Шла активная милитаризация, прежде всего Германии <…> Милитаризация экономики, выпуск огромного количества техники. Сейчас происходит то же самое», — отметил Медведев.

Во время выступления на марафоне Медведев также обратил внимание, что если все время говорить о неизбежности войны, она действительно может начаться. По его словам, главы европейских государств твердят о необходимости готовиться к отражению агрессии, фактически настаивая на неизбежности конфликта. Медведев считает, что такая позиция ведет к опасным последствиям.

Ранее Медведев сделал заявление о ядерном апокалипсисе.

 
Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля
