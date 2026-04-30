В Европе боятся потерять военную защиту США

В Европе ряд лидеров боятся потерять защиту США из-за работы над статьей 42.7 договора о Евросоюзе о взаимной обороне. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на неназванных дипломатов.

Оперативный план действий на случай задействования указанной статьи обсуждался на неформальной встрече глав государств Европейского союза на Кипре в конце апреля. По данным издания, не все европейские лидеры были готовы обсуждать пункт о взаимной помощи Евросоюза на саммите, поскольку они боятся давать Вашингтону повод уменьшить свои обязательства перед НАТО в обеспечении безопасности европейского континента.

Опрошенные изданием дипломаты опасаются, что планирование и моделирование применения данного пункта странами ЕС может быть воспринято как работа по созданию европейской альтернативы Североатлантического договора, что даст Соединенным Штатам возможность сократить свои обязательства по статье 5 устава НАТО.

Статья 42.7 Договора о Европейском союзе закрепляет положение о взаимной обороне: если на одно из государств-членов ЕС совершается военное нападение, союзники по объединению обязаны оказать ему помощь и поддержку всеми доступными средствами. В отличие от статьи 5 НАТО, механизм ЕС не подразумевает автоматического военного ответа, а оставляет форму помощи на усмотрение государств-членов с учетом их политики безопасности и нейтралитета.

Ранее экс-генсек НАТО предложил Британии и Франции возглавить европейскую коалицию обороны, считая статью 42.7 ЕС недостаточной.