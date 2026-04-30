От президента Перу потребовали извинений за слова о евреях

Израиль и Германия призвали президента Перу извиниться за заявление о евреях
Посольства Германии и Израиля в Перу призвали президента республики Хосе Марию Балькасара отказаться от своих слов о роли евреев в развязывании Второй мировой войны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на совместное заявление дипломатических представительств.

На этой неделе перуанский лидер выступил на мероприятии в Торговой палате Лимы. Тогда глава государства со ссылкой на исторические процессы рассказал, что евреи играли не последнюю роль в экономике Германии и допустил, что они могли частично способствовать втягиванию страны в войну.

«Мы ожидаем, что <...> Балькасар отзовет свои заявления», — говорится в обращении немецкого и израильского посольств.

Там назвали абсурдным и исторически несостоятельным утверждение о том, что евреи якобы контролировали торговлю в Германии и «подтолкнули» ее к вооруженному конфликту. Как отметили дипломаты, подобные высказывания оскорбляют память евреев, пострадавших от нацизма.

Основанная на расизме и антисемитизме идеология привела к уничтожению шести миллионов евреев, подчеркивается в документе. В связи с этим Холокост ни при каких обстоятельствах не должен превращаться в предмет искажения или преуменьшения, добавили в посольствах.

