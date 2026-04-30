Посол заявил о победе Ирана в конфликте с США

Соединенные Штаты потерпели поражение в конфликте с Ираном и теперь пытаются компенсировать это на переговорах. Такое заявление в ходе беседы с корреспондентом ТАСС сделал посол Исламской Республики в Египте Моджтаба Фердоуси Пур.

По его словам, Вашингтон проиграл не только на поле боя, но и с точки зрения глобальной экономики и в энергетической сфере. Дипломат пришел к такому выводу в связи с сокращением расчетов в долларах США.

«Они потерпели поражение, но пытаются добиться победы за столом переговоров и путем дипломатии», — сказал посол.

Как он отметил, Тегеран «после всех нападений» извне имеет право отказаться от переговоров и «требовать желаемого от противоположной стороны».

26 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о несоответствии между действиями Соединенных Штатов и их утверждениями о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что американская сторона продолжает попытки оказать давление на Исламскую Республику и в то же время сообщает о своей готовности к переговорам. Подобная политика не способствует установлению мира, предупредил глава государства.

Ранее в Турции рассказали о готовности США и Ирана продлить перемирие.