Война США и Израиля против Ирана
В Турции заявили, что США и Иран готовы продлить перемирие

Фидан: США и Иран склонны рассмотреть вариант продления перемирия
Dilara Senkaya/Reuters

США и Иран склонны рассмотреть вопрос о продлении перемирия для дальнейшей проработки переговорных позиций. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, пишет ТАСС.

«Когда перемирие было впервые объявлено, мы тогда заявляли, что для достижения соглашения по многим важным вопросам двух недель может быть недостаточно», — сказал он.

Фидан подчеркнул, что для турецкой стороны важно сохранение мира. Он отметил, что видит настрой США и Ирана на продление прекращения огня.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о несоответствии между действиями США и их заявлениями о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта. В ходе разговора с президентом Пакистана Пезешкиан указал, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Тегеран, одновременно заявляя о готовности к переговорам. По его мнению, такая политика не способствует урегулированию ситуации.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. С 7 апреля между сторонами конфликта действует перемирие.

Ранее в ВС США заявили об увеличении количества кораблей в порту Ирана из-за блокады.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

