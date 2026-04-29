Один из советников Белого дома больше не будет участвовать в переговорах по Украине

Советник Белого дома Грюнбаум не будет участвовать в переговорах по Украине

Советник Белого дома Джош Грюнбаум больше не будет участвовать в работе над урегулированием украинского и иранского конфликтов. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

«Экс-советник Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа Джош Грюнбаум больше не будет с ними работать по России и Украине или Ирану», — говорится в публикации.

По данным издания, Грюнбаум теперь почти не будет заниматься вопросами внешней политики. Он будет работать только в Совете мира, фокусирующемся на урегулировании ситуации в секторе Газа.

Politico указывает, что в последние недели Грюнбаум впал в немилость у нескольких высокопоставленных советников главы Белого дома. Один из источников издания уточнил, что многих не устраивали его «склонность к саморекламе и резкий стиль в работе». Например, как указал собеседник Politico, советник постоянно звонил различным членам американской администрации и уделял много внимания тому, что о нем писали СМИ.

Еще один из источников указал, что Уиткофф и Кушнер до сих пор остаются на стороне Грюнбаума, и они не просили отстранить советника от участия в работе.

Ранее Трамп заявил о желании Путина найти решение конфликта на Украине.