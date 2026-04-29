Бывший прокурор Крыма Поклонская показала свое фото после смены имиджа

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в Telegram-канале поделилась новой фотографией после смены имиджа.

Поклонская позирует с заплетенными афрокосами на фоне деревьев и поля. В своей публикации она написала о празднике, который в древности праздновали в ночь на 1 мая.

«Давным-давно в ночь на 1 мая люди зажигали тысячи огней Белтайна! Это красивый праздник из глубины древности, который символизирует пробуждение стихии Земли», — поделилась она.

Поклонская уточнила, что Белтайн — это праздник чествования древнего бога Бела.

«Пусть и сегодня повсюду ярко горят тысячи огней Белтайна,показывая нерушимую связь человека с природой», — заключила она.

До этого стилист Люси Пылаева разобрала образы Радведы (Натальи) Поклонской, которые ей предложила примерить Ксения Собчак в интервью. В беседе с «Газетой.Ru» топ-эксперт в моде отметила, что советнику генпрокурора России следует выбирать не романтичный, а более сдержанный и статусный стиль в одежде.

Ранее Поклонская заявила об оскорблениях после интервью Собчак.