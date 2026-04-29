Дмитриев назвал самый главный актив России

Дмитриев: образованные, мотивированные и талантливые люди — главный актив РФ
Александр Вильф/РИА Новости

Образованные, мотивированные и талантливые люди — главный актив России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что власть работает над тем, чтобы РФ «играла ключевую роль».

«Почему Россия может играть ключевую роль? Во-первых, как четвертая экономика мира, Россия — мощная экономическая держава, обладающая самыми крупными запасами ресурсов в мире», — сказал Дмитриев в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Еще одним важным ресурсом Дмитриев назвал людей.

«Образованные, мотивированные, талантливые люди – это мощнейший актив России. Человеческий капитал и ресурсный капитал дают нам серьезные возможности двигаться вперед», — указал он.

Среди преимущество России Дмитриев также назвал сотрудничество страны с государствами Глобального Юга.

Ранее Дмитриев рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке усиливает Россию.

 
