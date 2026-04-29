Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Пушков оценил планы Трампа о длительной блокаде Ирана

Сенатор Пушков: Трамп оказался в том же положении, что и Буш, Обама и Байден
Pavel Kashaev/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп из-за войны в Иране неожиданно для себя оказался в том же положении, что и экс-президенты Джордж Буш-младший, Барак Обама и Джо Байден, которые завязли в Ираке и Афганистане. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков, комментируя планы Трампа о длительной морской блокаде Ирана.

По его оценкам, Трамп считает такой сценарий менее вредным для его политического рейтинга, чем сухопутную операцию, чреватую военными потерями. Парламентарий заметил, что последствиями блокады станут рост цен на бензин в США и нехватка ресурсов на мировых рынках.

«Кроме того, незавершенная война, которая имеет тенденцию в переходу в длительный конфликт низкой интенсивности, не поможет Трампу и республиканцам на выборах в конгресс в ноябре с.г. Трамп, выигравший выборы на основе антивоенных лозунгов, похоже, неожиданно для себя оказался в том же положении, что до него Буш-мл., Обама и Байден, которые завязли в Ираке и в Афганистане, и в итоге все же проиграли 20-летнюю афганскую войну», — написал Пушков.

Парламентарий заметил, что действующий глава государства повторил ту же ошибку, что и предшественники – ввязался в войну на Ближнем Востоке. Ничего хуже для репутации Трампа придумать нельзя, констатировал сенатор.

До этого газетаThe Wall Street Journal писала, что Трамп поручил готовиться к длительному давлению на Иран через ограничение экспорта нефти и судоходства. В Белом доме рассматривали и другие сценарии, в том числе возобновление бомбардировок, однако сочли их более рискованными.

Ранее в США допустили, что Трамп заключит фальшивый мир с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!