Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

МИД: Москва ответит на отказ Брюсселя в аккредитации российского журналиста

Антон Денисов/РИА Новости

Российская сторона ответит на решение Брюсселя отказать шеф-корреспонденту РИА Новости Юрию Апрелеффу в аккредитации при органах Европейского союза. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«На русофобские шаги Еврокомиссии по притеснению российских средств массовой информации будет дан адекватный ответ», — отметила дипломат.

До этого Россия отозвала аккредитацию нидерландского журналиста в качестве ответной меры на действия Амстердама. По словам Захаровой, Москва неоднократно пыталась согласовать возможные варианты урегулирования ситуации, но «практика притеснений, дискриминации в отношении российских журналистов с нидерландской стороны не прекратилась».

Заявление Захаровой последовало за отказом миграционной службы Нидерландов продлить вид на жительство в стране корреспонденту РИА Новости, работающему в Гааге. Свое решение чиновники связали с действием антироссийских санкций.

Ранее в России лишили французского журналиста аккредитации в ответ на отказ в визе журналисту КП.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!