МИД: Москва ответит на отказ Брюсселя в аккредитации российского журналиста

МИД: Москва ответит на отказ Брюсселя в аккредитации корреспондента РИА Новости

Российская сторона ответит на решение Брюсселя отказать шеф-корреспонденту РИА Новости Юрию Апрелеффу в аккредитации при органах Европейского союза. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«На русофобские шаги Еврокомиссии по притеснению российских средств массовой информации будет дан адекватный ответ», — отметила дипломат.

До этого Россия отозвала аккредитацию нидерландского журналиста в качестве ответной меры на действия Амстердама. По словам Захаровой, Москва неоднократно пыталась согласовать возможные варианты урегулирования ситуации, но «практика притеснений, дискриминации в отношении российских журналистов с нидерландской стороны не прекратилась».

Заявление Захаровой последовало за отказом миграционной службы Нидерландов продлить вид на жительство в стране корреспонденту РИА Новости, работающему в Гааге. Свое решение чиновники связали с действием антироссийских санкций.

Ранее в России лишили французского журналиста аккредитации в ответ на отказ в визе журналисту КП.