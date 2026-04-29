Эксперт: НАТО не пойдет «в лоб» против России

Координатор подполья Лебедев: НАТО не будет напрямую воевать с Россией

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал публикацию Politico о том, что конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с Россией. По его мнению, подобные статьи направлены скорее на то, чтобы «посадить в лужу» президента США Дональда Трампа.

Что касается конфликта РФ и Североатлантического альянса, последний не пойдет «в лоб», уверен эксперт.

«Они, если будут участвовать, если все-таки напрямую решатся, то не под эгидой НАТО. <...> Первыми в огонь толкнут прибалтов. А потом могут толкнуть Польшу. Потом могут начать поджигать наши южные границы, там Азербайджан, госпереворот в Казахстане устроить», — сказал Лебедев.

Запад хорошо знает российское вооружение, вроде «Орешника» и прочих комплексов, которые нанесут непоправимый урон Европе в случае реального конфликта.

Как сообщает Politico, война США и Ирана показала, что Североатлантический альянс не готов к прямому столкновению с Россией.

Издание связалось с «десятком дипломатов, нынешних и бывших должностных лиц НАТО, а также экспертов в области обороны», которые назвали пять слабых мест военного блока на фоне событий на Ближнем Востоке.

Так, речь идет об истощении военных запасов, отсутствии превосходства в воздухе, слабости военно-морских сил, разобщенности членов НАТО и зависимости от украинских технологий по борьбе с БПЛА.

