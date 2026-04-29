Постпред ОЗХО прокомментировал отношение Запада к производству отравляющих веществ Киевом

Сергей Отрошко/РИА Новости

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что страны Запада не хотят замечать наличия на Украине производств отравляющих веществ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Тарабрина, Россия предоставляет Западу доказательства наличия на Украине целой сети лабораторий, где производят различные химикаты, в том числе кустарным способом, однако в ответ получает лишь «болезненную истеричную реакцию».

«При этом в наш адрес звучат безосновательные обвинения в дезинформации и клевете <...> Они (страны Запада. — «Газета.Ru») всячески из кожи вон лезут, чтобы переложить с больной головы на здоровую и представить уже Российскую Федерацию уже в качестве нарушителя ОЗХО», — отметил Тарабрин.

8 апреля Тарабрин говорил, что иностранные наемники и представители западных спецслужб доставляют токсичные вещества и химические боеприпасы на Украину.

Он добавил, что также на Украину попадают крупные партии средств индивидуальной защиты. По мнению Тарабрина, одновременные поставки в страну токсичных химикатов и средств защиты могут свидетельствовать о подготовке Киева к проведению масштабных провокаций. Посол уточнил, что украинская сторона может организовать провокации с использованием отравляющих веществ в зоне боевых действий.

Ранее в России обвинили Украину в применении токсичных веществ против мирных граждан.

 
