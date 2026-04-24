Дипломаты стран ШОС поговорили о подготовке к саммиту

Дипломаты стран ШОС обсудили в Москве подготовку к саммиту в Бишкеке
Сергей Бобылев/РИА Новости

Заместители министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на консультациях в Москве обсудили подготовку к заседанию Совета глав государств организации и встрече на высшем уровне в формате «ШОС+» в Бишкеке. Об этом сообщило министерство иностранных дел России.

Мероприятия должны пройти 31 августа — 1 сентября под знаком 25-й годовщины объединения.

В ведомстве также указали, что участниками был подтвержден настрой на продолжение коллективного содействия председательству Киргизии, чтобы итоги предстоящих мероприятий смогли внести весомый вклад в дальнейшее укрепление организации, повышение роли ШОС и авторитета в международных делах.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. С момента основания в состав организации входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а в 2017 году к ним присоединились Пакистан и Индия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества 4 июля 2023 года, несмотря на то, что находился в наблюдателях ШОС с 2005 года. Позднее вступление объясняется невозможностью вступать в международные организации из-за санкций ООН до 2016 года.

