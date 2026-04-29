«Подыгрывают США»: эксперт о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+

Ramzi Boudina/Reuters

Решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) покинуть ОПЕК и ОПЕК+ повлечет за собой масштабные геополитические и экономические последствия. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

Он пояснил, что выход из организации стран-экспортеров нефти позволит ОАЭ высвободить более 1 млн баррелей нефти в сутки, что приведет к разбалансировке рынка, поскольку другие участники тоже не будут соблюдать квоты. При этом, как считает политолог, в данном случае Абу-Даби играет на руку Вашингтону.

«Значит, ситуация в Иране вовсе не привела к полному разочарованию арабских стран в Америке. Более того, это значит, что блокада США сработала, ведь начала приносить Трампу дивиденды», — сказал Пятибратов.

Решение ОАЭ обеспечивает политическую победу для президента США Дональда Трампа, ослабляя ОПЕК+ как недружественную по отношению к Штатам структуру, добавил он.

Как сообщило информагентство WAM, ОАЭ объявили, что выйдут из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Отмечается, что такое решение обусловлено национальными интересами.

Страны ОПЕК+ корректируют параметры нефтедобычи исходя из изменений ситуации на глобальном рынке нефти, чтобы влиять на цены путем сохранения баланса между спросом и предложением. С апреля 2025 года в рамках ОПЕК+ действовало ограничение на 2,2 млн баррелей нефти в сутки. В сентябре страны «восьмерки» досрочно вышли из-под него, а с октября начали постепенно отказываться от дополнительного сокращения нефтедобычи еще на 1,65 млн баррелей.

Ранее в Кремле рассказали, выйдет ли Россия из ОПЕК+.

 
