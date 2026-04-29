Запад обвинили в фальсификации «свидетельств» о применении ВС РФ химоружия на Украине

Yves Herman/Reuters

Страны Запада проводили кампанию, в рамках которой фальсифицировали «свидетельства» о якобы использовании российскими войсками химического оружия в зоне конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий аппарата Совета безопасности РФ о химическом разоружении как инструменте политики.

В сообщении отмечается, что благодаря усилиям западных государств в центре внимания оставалось «химическое досье», представленное в контексте работы нелегитимно созданной «атрибутивной» Группы по расследованию и идентификации для определения виновных в применении химоружия в Сирии. Также оно было собрано в рамках деятельности специальных миссий Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Наряду с этим на фоне проведения РФ специальной военной операции, а также активного противодействия России странам НАТО и ЕС (Европейского союза. — «Газета.Ru») на гаагской площадке стала нарастать и антироссийская кампания по фальсификации «свидетельств» о применении Вооруженными силами РФ <...> токсичных химикатов и химических средств борьбы с беспорядками в военных целях», — подчеркнули в СБ.

Там добавили, что применение подобных средств нарушило бы Конвенцию о запрещении химоружия, подписанную в 1993 году.

8 апреля постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин дал интервью для газеты «Известия». В ходе беседы с журналистами он обвинил иностранных наемников и представителей западных спецслужб в поставках токсичных веществ и химических боеприпасов на Украину.

Ранее на освобожденных территориях ДНР обнаружили схроны с химоружием.

 
