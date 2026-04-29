«Договор с лидерами»: стало известно, зачем Зеленский вывозит «черный нал» на самолетах

Украинский лидер Владимир Зеленский выводит наличные деньги в Саудовскую Аравию и Азербайджан на секретном VIP-самолете по договору с лидерами этих стран для того, чтобы обезопасить награбленные средства от американцев, которые планируют аудит выделенных денег Киеву. Вывоз средств наличными связан с тем, что американцы могут отследить транзакции. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нардеп Украины Спиридон Килинкаров.

«Как правило, коррупционеры никогда не хранят деньги в той стране, в которой они работают. Этим занимается не только он [Зеленский], а в принципе вся коррумпированная верхушка. Они зарабатывают на Украине, а вывозят деньги за пределы Украины и хранят их в разных офшорных зонах. Например, для Зеленского – это Британия, это монархии Персидского залива, может быть, есть еще ряд каких-то других стран, о которых мы не знаем, но в основном это все так. Когда он каждый раз летает в Арабские Эмираты или в любую другую страну, надо понимать, что он это делает не просто так и не не столько для решения вопроса Украины, сколько для решения вопросов безопасности накопленных капиталов», — подчеркнул он.

Как пояснил Килинкаров, речь идет в основном о деньгах, которые перечисляли европейские партнеры Украины и американцы Киеву. США в последнее время намереваются провести аудит выделенных Зеленскому денег. В этой связи вывоз капитала украинской правящей верхушкой связан с поиском безопасных мест для украденных средств, считает украинский политик.

По словам политика, речь идет о миллиардах долларов.

«Есть риск того, что американцы все-таки на каком-то этапе займутся этой всей коррупционной историей Зеленского, а это для них большие риски, поэтому они ищут страны, где более менее, была бы гарантирована безопасность этих самых украденных денег. То, что перевозят налом... Опять же проблема в американцах, которые отслеживают транзакции, которые проходят, а кэш его трудно отследить. Поэтому это договоренности на персональном уровне с лидерами этих государств в вопросах безопасности, хранения этих активов. И, возможно, они пользуются кэшем для того, чтобы уйти от глаз американцев», — сказал бывший украинский депутат.

До этого в российских силовых структурах сообщили о том, что Зеленский при полете в Саудовскую Аравию на чартерном рейсе, возможно, нелегально перевозил деньги.

В Саудовскую Аравию и оттуда в Азербайджан украинский лидер с узким кругом лиц летал на неизвестном VIP-самолете.

