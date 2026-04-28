Президент Украины Владимир Зеленский во время полета в Саудовскую Аравию мог на чартерном рейсе перевозить деньги и конфиденциальное имущество. Об это м ТАСС заявили в российских силовых структурах.

«В Саудовскую Аравию и оттуда в Азербайджан Зеленский летал на неизвестном VIP-самолете с узким кругом лиц. На Украине предполагают, что перевозились денежные средства — «черный нал», а также конфиденциальное имущество», — сказал источник агентства.

До этого Зеленский сообщил, что провел «очень продуктивную» встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. По его словам, речь идет об экспорте украинского опыта в сфере безопасности, включая противовоздушную оборону, энергетическом сотрудничестве и продовольственной безопасности.

25 апреля Зеленский после Саудовской Аравии прибыл в Азербайджан для обсуждения вопросов «безопасности и энергетики».

