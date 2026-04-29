В Португалии предупредили о провокации НАТО в адрес России

Аналитик Геррейру: НАТО может использовать корабль — носитель БПЛА против РФ
Первый в Европе корабль — носитель беспилотников, который построили для Военно-морских сил Португалии, может быть задействован в провокациях против России по требованию НАТО. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал португальский аналитик Алешандри Геррейру.

В начале апреля в Румынии спустили на воду первый в Европе корабль — носитель дронов, построенный для португальского флота. Корабль D. João II (Жуан II) может перевозить воздушные, подводные и наземные беспилотники. Официальная передача корабля Португалии запланирована на первую половину 2027 года.

Геррейру убежден, что вся военная промышленность стран — членов НАТО направлена против Российской Федерации. По словам аналитика, хотя Россия на деле никому не угрожает, в качестве угрозы ее представляют даже в Португалии.

Если союзник по НАТО запросит у руководства альянса использование корабля D. João II или любого другого португальского вооружения, все это будет использовано для провокаций против РФ, организации таких инцидентов, целью которых будет вызвать российский ответ, добавил Геррейру.

Корабль D. João II создан непосредственно для работы с беспилотниками. Проектирование 107-метрового судна обошлось европейским фондам в €132 млн. Длина полетной палубы достигает 94 метров, что позволяет использовать вертолеты и дроны различных типов.

Ранее в НАТО испугались планов России о якобы восстановлении СССР.

 
