Евросоюз разрешил Украине использовать свои средства для выплат военным

Пушкаренко: ЕС впервые разрешил Украине использовать кредит на зарплаты военным
Европейский союз впервые разрешил Украине использовать выделенную им финансовую помощь на зарплаты военным. Об этом сообщил народный депутат Арсений Пушкаренко от президентской партии «Слуга народа», передает «Страна.ua».

На эти цели теперь могут идти средства из недавно утвержденного кредита ЕС Киеву на €90 млрд, отметил парламентарий.

Ранее Украина тратила полученную внешнюю помощь только на гражданские расходы, а военные покрывала своими средствами.

23 апреля в Совете Евросоюза заявили, что оружие в рамках кредита на €90 млрд должно закупаться только у предприятий военно-промышленного комплекса ЕС, Украины или стран, имеющих спецсоглашения с Еврокомиссией.

22 апреля Европейский союз одобрил кредит для Украины на €90 млрд, а также 20-й пакет санкций против России. Выделение средств на 2026–2027 годы было утверждено на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. Из них €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Украина начнет экспортировать оружие.

 
