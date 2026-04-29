Странам Прибалтики и северной Европы не стоит стремиться к войне с Россией и надеяться на военную помощь от Соединенных Штатов. Об этом заявил полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала политолога Гленна Дизена.

«Если вы вступите в войну с Россией, вы останетесь одни со своими проблемами. Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Швеция — даже не желайте войны с Россией!», — предостерег Уилкерсон.

По его словам, курс ряда европейских стран на эскалацию конфликта с Россией не приведет ни к чему хорошему. Этим государствам не стоит рассчитывать на помощь Вашингтона при начале боевых действий, заметил военный.

До этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что 21-й пакет санкций против России будет жестким и затронет в том числе энергоносители. Также Маргус Цахкна в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС призвал Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС и другими объектами энергетики, а также потребовал новых санкций против Москвы.

Ранее требования главы МИД Эстонии к России назвали «поросячьим визгом».