Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп и Карл III проведут закрытую встречу во избежание «унижения» в стиле Зеленского

The Guardian: Трамп и Карл III встретятся без камер из-за риска унижения монарха
Встреча короля Великобритании Карла III и президента США Дональда Трампа в Белом доме пройдет без камер из-за опасения возможных дипломатических инцидентов и «потенциального унижения» в виде выговора от американского лидера. Об этом пишет газета The Guardian.

«Британские чиновники настаивали на том, чтобы встреча монарха с президентом США в Овальном кабинете прошла без камер, опасаясь повторения ситуации, когда Трамп отчитал президента Украины Владимира Зеленского перед мировой прессой», — говорится в тексте.

Как пишет газета, Карл III позировал перед камерами в начале ключевой двусторонней встречи во вторник, но его не будут снимать во время обсуждения каких-либо существенных вопросов.

Министры возлагают большие надежды на государственный визит, полагая, что он поможет восстановить отношения между двумя странами в один из самых сложных периодов за последние десятилетия, отмечается в материале.

25 апреля агентство Reuters сообщило, что при подготовке к визиту Карла III в Соединенные Штаты в Вашингтоне возле Белого дома по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских.

Визит Карла III приурочен к 250-летию Декларации независимости США от британского владычества и пока считается самой значимой поездкой со времени коронации монарха.

Ранее Трамп нарушил протокол при встрече короля Великобритании.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!