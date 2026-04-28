Трамп и Карл III проведут закрытую встречу во избежание «унижения» в стиле Зеленского

Встреча короля Великобритании Карла III и президента США Дональда Трампа в Белом доме пройдет без камер из-за опасения возможных дипломатических инцидентов и «потенциального унижения» в виде выговора от американского лидера. Об этом пишет газета The Guardian.

«Британские чиновники настаивали на том, чтобы встреча монарха с президентом США в Овальном кабинете прошла без камер, опасаясь повторения ситуации, когда Трамп отчитал президента Украины Владимира Зеленского перед мировой прессой», — говорится в тексте.

Как пишет газета, Карл III позировал перед камерами в начале ключевой двусторонней встречи во вторник, но его не будут снимать во время обсуждения каких-либо существенных вопросов.

Министры возлагают большие надежды на государственный визит, полагая, что он поможет восстановить отношения между двумя странами в один из самых сложных периодов за последние десятилетия, отмечается в материале.

25 апреля агентство Reuters сообщило, что при подготовке к визиту Карла III в Соединенные Штаты в Вашингтоне возле Белого дома по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских.

Визит Карла III приурочен к 250-летию Декларации независимости США от британского владычества и пока считается самой значимой поездкой со времени коронации монарха.

Ранее Трамп нарушил протокол при встрече короля Великобритании.