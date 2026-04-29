Финский политик назвал НАТО агрессивным альянсом, настроенным против России

НАТО является агрессивным альянсом, он угрожает России. Об этом заявил в интервью РИА Новости финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя решение Хельсинки по ядерному оружию.

В конце апреля правительство Финляндии внесло парламент страны инициативу о внесении изменений в закон об атомной энергии и уголовный кодекс страны. Поправки разрешат ввозить, транспортировать, доставлять и хранить ядерное оружие «в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества».

По словам Мемы, в Финляндии пытаются убедить население в том, что Российская Федерация якобы представляет угрозу, чтобы оправдать изменения в законе, касающиеся ядерного оружия.

24 апреля председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Финляндия может стать целью стратегического наступательного вооружения российской армии в связи с решением финских властей по ядерному оружию.

Ранее в Финляндии заявили об оттоке военнослужащих из-за нежелания служить в армии НАТО.

 
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
