Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Финляндии заявили об оттоке военнослужащих из-за нежелания служить в армии НАТО

Adam Ihse/TT News Agency/Reuters

В Финляндии с 2025 года фиксируется отток военнослужащих из армии. Они увольняются из нее, понимая, что служба в Вооруженных силах, связанных с НАТО, может привести к реальным боевым действиям, сообщила в беседе с РИА Новости финская активистка Салли Райски.

«С прошлого года это началось, и вот сейчас идет поток, что люди не хотят служить, они поняли, что оказывается участвовать в финско-натовской армии — это может привести к приключениям», — сказала она.

По словам женщины, власти пытаются восполнить отток, набирая молодых людей в армию через националистические организации.

Также она отметила, что после прохождения срочной службы гражданин остается в базе, и просто так уволиться невозможно — необходимое веское основание, к примеру, проблемы со здоровьем.

24 апреля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Финляндия может стать целью стратегического наступательного вооружения российской армии в связи с решением финских властей по ядерному оружию.

На прошлой неделе правительство Финляндии внесло в парламент страны инициативу о внесении изменений в закон об атомной энергии и уголовный кодекс страны. Поправки разрешат ввозить, транспортировать, доставлять и хранить ядерное оружие «в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества».

Ранее сообщалось, что в Финляндии собирают резервистов на борьбу с украинскими дронами.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!