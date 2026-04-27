РИА Новости: финны увольняются из ВС их страны, не желая служить в армии НАТО

В Финляндии с 2025 года фиксируется отток военнослужащих из армии. Они увольняются из нее, понимая, что служба в Вооруженных силах, связанных с НАТО, может привести к реальным боевым действиям, сообщила в беседе с РИА Новости финская активистка Салли Райски.

«С прошлого года это началось, и вот сейчас идет поток, что люди не хотят служить, они поняли, что оказывается участвовать в финско-натовской армии — это может привести к приключениям», — сказала она.

По словам женщины, власти пытаются восполнить отток, набирая молодых людей в армию через националистические организации.

Также она отметила, что после прохождения срочной службы гражданин остается в базе, и просто так уволиться невозможно — необходимое веское основание, к примеру, проблемы со здоровьем.

24 апреля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Финляндия может стать целью стратегического наступательного вооружения российской армии в связи с решением финских властей по ядерному оружию.

На прошлой неделе правительство Финляндии внесло в парламент страны инициативу о внесении изменений в закон об атомной энергии и уголовный кодекс страны. Поправки разрешат ввозить, транспортировать, доставлять и хранить ядерное оружие «в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества».

Ранее сообщалось, что в Финляндии собирают резервистов на борьбу с украинскими дронами.