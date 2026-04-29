Карл III на приеме в Белом доме пошутил об американском прошлом

Карл III: британцы сожгли Белый дом 200 лет назад при «попытке благоустройства»

Король Великобритании Карл III пошутил во время приема в Белом доме, что 200 лет назад британцы его сожгли в рамках «небольшой попытки благоустройства». Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил изменения в Белом доме, где было полностью снесено Восточное крыло для строительства бального зала. По словам британского короля, президент США Дональд Трамп решился на изменения после визита в Виндзорский замок в прошлом году.

«Мне прискорбно сказать, что мы, британцы, конечно же, предприняли свою собственную небольшую попытку благоустройства комплекса зданий Белого дома в 1814 году», — поделился Карл III в рамках торжественного приема.

В ходе англо-американской войны 1812–1815 годов британская армия захватила Белый дом в Вашингтоне и полностью его сожгла.

Накануне издание Daily Mail писало, что Трамп нарушил протокол, похлопав Карла III по плечу. Как отметила эксперт по языку тела Джуди Джеймс, жест мог иметь политический характер. Кроме того, прикосновение было «первым настоящим жестом активной, «особой» дружбы со стороны Трампа».

25 апреля агентство Reuters сообщило, что при подготовке к визиту Карла III в Соединенные Штаты в Вашингтоне возле Белого дома по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских.

Ранее сын британского короля Карла III посетил Киев.