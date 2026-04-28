Жест «особой дружбы» или унижение: Трамп нарушил протокол на встрече с Карлом III

Дональд Трамп во время встречи с британским монархом Карлом III нарушил королевский протокол, похлопав его по плечу. Жест вызвал споры о дипломатическом этикете, а некоторые сочли его жестом «активной, особой дружбы». Король Британии прибыл в Вашингтон «укреплять отношения» двух стран, при этом его встреча с Трампом прошла без камер — по данным СМИ, чтобы избежать «повторения ситуации, когда Трамп отчитал Владимира Зеленского». Как проходит визит Карла III в США — в материале «Газеты.Ru».

Жест вне протокола

Во время встречи в Вашингтоне Дональд Трамп допустил отступление от королевского протокола, похлопав короля Великобритании Карла III по плечу после официальной части церемонии, пишет Daily Mail.

«Трамп похлопал короля по плечу в знак привязанности, нарушив тем самым королевский протокол <...> неписаное правило гласит: никогда не инициируйте физический контакт с членом королевской семьи», — объяснили журналисты.

Издание обратило внимание, что жест вызвал обсуждение не только как нарушение этикета, но и как политический сигнал. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс увидела в этом демонстрацию особых отношений между двумя лидерами.

«Это был также первый настоящий жест активной, «особой» дружбы со стороны Трампа», — предположила она.

Карл III прибыл в Соединенные Штаты 27 апреля вместе с супругой, королевой Камиллой. Их визит имеет особый символический вес: он приурочен к 250-летию Декларации независимости и рассматривается как одна из ключевых зарубежных поездок британского монарха со времени коронации. Монаршие особы проведут в США четыре дня.

Во время подготовки к мероприятиям не обошлось без конфуза: как рассказал Reuters представитель департамента транспорта округа Колумбия, у Белого дома по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских. По его словам, к приезду монарха в центре американской столицы разместили более 230 флагов, однако среди них по недосмотру оказались 15 австралийских. Ошибку быстро заметили и устранили.

«Я бы не назвал это неловкостью — просто небольшая техническая накладка при сверке символов», — заявил представитель департамента.

Переговоры без камер

За внешней церемониальностью визита скрывались и меры предосторожности. Как пишет The Guardian, встречу Карла III и Дональда Трампа в Овальном кабинете решили провести без камер, чтобы исключить возможные «дипломатические неловкости» .

«Британские чиновники настаивали на том, чтобы встреча монарха с президентом США в Овальном кабинете прошла без камер, опасаясь повторения ситуации, когда Трамп отчитал [президента Украины] Владимира Зеленского перед мировой прессой», — отметили журналисты.

По данным издания, король позировал для прессы лишь в начале двусторонней встречи, тогда как содержательная часть переговоров осталась закрытой. В Лондоне рассчитывают, что визит поможет укрепить отношения двух стран в сложный период.

По данным The Guardian, короля на ряде мероприятий будут сопровождать представители дворца и глава МИД Великобритании Иветт Купер, которая, по словам источников, при необходимости могла бы сгладить возможные острые моменты.

«Она готова вмешаться в действие как живой щит для короля, если Трамп начнет критиковать [премьер-министра Британии Кира] Стармера или Великобританию в целом, как он обычно делает», — объяснил один из них.

Впрочем, другие собеседники издания подчеркивали, что в Лондоне скорее рассчитывают на опыт самого монарха. Как пишет газета, Карл III намерен держать тонкую дипломатическую линию, не вступая в прямую полемику, но сохраняя пространство для сигналов по чувствительным темам, включая Украину и климат.

Взгляд с островов

Несмотря на символизм поездки, сам визит Карл III вряд ли способен серьезно перезапустить отношения Лондона и Вашингтона, считает британский политолог и бывший журналист Financial Times Квентин Пил.

«Я думаю, что в основе разногласий между Великобританией и США лежит нечто большее, чем просто Дональд Трамп. США гораздо меньше заинтересованы в европейских союзниках. И мы знаем, что Трамп довольно негативно относится к НАТО. При этом британцы — большие сторонники альянса. И я не думаю, что король Карл сможет существенно изменить ситуацию. Возможно, отношения станут чуть-чуть получше, но я не думаю, что они значительно изменятся, если мы посмотрим на это через пару недель», — заявил аналитик «Известиям».

По его оценке, перед британским монархом стоит сложная дипломатическая задача: не задеть Трампа, но при этом сохранить позицию Лондона по ключевым вопросам — от НАТО до внешней политики.

При этом эксперт считает, что сам американский лидер на этой встрече, вероятно, будет вести себя осторожнее обычного. По словам Пила, Трамп традиционно демонстрирует особое отношение к британской монархии, с уважением отзывался о покойной королеве Елизавете II и не раз называл Карла III своим другом, что может сделать его поведение в ходе визита более сдержанным.