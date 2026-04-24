Зеленский сообщил об «очень продуктивной» встрече с наследным принцем Саудовской Аравии

Зеленский заявил о продуктивной встрече с наследным принцем Саудовской Аравии
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале об «очень продуктивной» встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

«Ценим наше конструктивное сотрудничество. Есть стратегическая договоренность по безопасности, которую мы активно развиваем по трем ключевым направлениям», — написал Зеленский.

По его словам, речь идет об экспорте украинского опыта в сфере безопасности, включая противовоздушную оборону, энергетическом сотрудничестве и продовольственной безопасности.

23 апреля украинский телеканал «Новости.Live» сообщил, что Зеленский провел встречу с лидерами стран — членов ЕС. В ходе беседы глава Украины поблагодарил зарубежных партнеров за выделение кредита в размере €90 млрд, использовав фразу «отличный день».

Он отметил, что данные средства помогут усилить армию и нарастить производство систем противовоздушной обороны. В то же время Зеленский заверил, что целью Киева якобы остается мирное урегулирование конфликта с Москвой.

Ранее Зеленский заявил о последствиях конфликта вокруг Ирана для Украины.

 
Снижение ключевой ставки, утечка нефти в Черное море и отпуск по болезни близких. Главное за 24 апреля
