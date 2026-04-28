Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Reuters: власть в Иране перешла к КСИР

West Asia News Agency/Reuters

Власть в Иране постепенно концентрируется в руках руководителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранских чиновников.

«У Ирана больше нет единого бесспорного религиозного арбитра на вершине власти. <...>Ликвидация аятоллы Али Хаменеи в первый день войны и возвышение его раненого сына Моджтабы привели к установлению нового порядка, в котором доминируют командиры КСИР», — говорится в сообщении.

Авторы статьи отмечают, что Моджтаба Хаменеи по-прежнему стоит во главе системы, но его роль в основном сводится к тому, чтобы легитимизировать решения, принимаемые его генералами, а не отдавать собственные распоряжения. По мнению иранских чиновников и аналитиков, власть в стране все больше сосредотачивается в узком и консервативном кругу, состоящем из членов Высшего совета национальной безопасности, аппарата верховного лидера и КСИР, который теперь доминирует как в военной стратегии, так и в принятии ключевых политических решений.

Так, утверждается, что дипломатическими представителями Ирана на переговорах с США выступали министр иностранных дел Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф — бывший командующий УСИР, мэр Тегерана и кандидат в президенты. Но, по данным источников агентства, главным переговорщиком был командующий Корпусом стражей исламской революции Ахмад Вахиди — именно он участвовал в переговорах в ночь, когда было объявлено о прекращении огня.

Ранее в армии Ирана сделали заявление о завершении войны.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!