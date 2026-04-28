Минфин рассказал о работе над изменением условий семейной ипотеки

Министерство финансов прорабатывает изменения условий семейной ипотеки в зависимости от числа детей и готовит создание механизма снижения ставки в случае рождения последующих детей. Об этом сообщает Минфин.

Директор департамента министерства по финансовой политике Алексей Яковлев в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению «Семья» рассказал о ключевых инициативах, которые в данный момент прорабатываются ведомством в рамках исполнения поручений президента России.

«В частности, о подготовке предложений по модификации условий «Семейной ипотеки» в зависимости от количества детей, а также создании механизма снижения ставки при рождении последующих детей», — уточняется в публикации.

В Минфине подчеркнули, что предлагаемые инструменты станут дополнительным демографическим стимулом.

До этого ведущий эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Иван Золотарев заявил «Газете.Ru», что россияне выжидают с покупкой новостроек из-за обсуждений возможного увеличения лимита по семейной ипотеке до 18 млн руб.

Ранее эксперты предупреждали о возможном дефиците новостроек в будущем из-за сокращения запуска проектов.