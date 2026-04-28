Al Jazeera заявила об эксклюзивном военном соглашении между Россией и Индией

Al Jazeera: Россия и Индия подписали договор о размещении войск и авиации
Россия и Индия подписали эксклюзивное военное соглашение. Об этом сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на Al Jazeera.

Отмечается, что речь идет о RELOS — договоре, дающем сторонам взаимный доступ к военной инфраструктуре: базам, аэродромам и портам.

«Формально — речь о логистике и обеспечении. По сути — это возможность постоянного военного присутствия и быстрой проекции силы в стратегически важном регионе», — пишет «ИноСМИ».

В статье говорится, что теперь весь Индийский океан будет находиться под контролем Вооруженных сил России. В публикации подчеркивается, что это одно из самых значимых оборонных соглашений последних лет.

До этого сообщалось, что Россия и Индия официально закрепили рамки взаимного присутствия военных контингентов на своей территории. Текст соглашения о сотрудничестве между двумя странами опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Россия и Индия провели совместные учения.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

