Сербия аннулировала гражданство племянника Кадырова из-за «угрозы общественной безопасности»

Власти Сербии аннулировали гражданство Якуба Закриева, племянника главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на официальный правовой вестник сербских властей.

Правительство не называет имени Закриева, только указывает номер постановления, которое решило отменить. Сообщается, что Закариев представляет «угрозу для жизни и здоровья людей, а также общественной безопасности».

Накануне сербское издание Nedeljnika опубликовало новость о предоставлении 23 апреля Закариеву гражданства Сербии. Отмечалось, что решение о выдаче гражданства принято «в интересах республики». Также сообщалось, что эта новость «вызвала большой интерес в России».

Закариев был мэром Грозного (2018-2020), с июля 2023 года — генеральный директор АО «Данон Россия», с 16 июля 2025 года является президентом футбольного клуба «Ахмат».

Ранее бывший заммэра французской коммуны получил гражданство России.

 
