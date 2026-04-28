Посла Ирана вызвали в МИД Британии из-за поста в соцсети

Посла Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави вызвали в МИД Британии из-за публикации в Telegram-канале иранской дипмиссии. Об этом говорится в заявлении британского ведомства, передает ТАСС.

«Замминистра ясно дал понять, что подобные действия и комментарии полностью неприемлемы и что посольство должно прекратить любые виды коммуникации, которые могут быть расценены как призыв к насилию в Великобритании или в других странах», — сказано в нем.

До этого иранская дипмиссия выложила в мессенджере пост на фарси, призывавший иранцев, живущих в Королевстве, присоединиться к защите родины на фоне военной операции США и Израиля.

До этого представитель иранской армии Мохаммад Акраминия заявил, что война с США еще не закончилась. Он заверил граждан Ирана, что если США повторно совершат агрессию, то столкнутся с новым подходом и ответом Ирана. Представитель иранской армии отметил, что за время действующего перемирия Тегеран обновил список возможных целей для ударов в случае возобновления конфликта, а также старался производить и обновлять вооружение.

