Депутат Европарламента объяснил, почему ЕС отказался от ключевой меры 20-го пакета санкций

Картайзер: услуги танкерам с нефтью из России не запретили из-за риска конфликта
Juan Carlos Hernandez/Reuters

Европейский союз не решился ввести запрет на предоставление услуг танкерам с российской нефтью из-за глобальной ситуации, интересов ряда государств-членов и риска конфликта с партнерами. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Политик отметил, что международная обстановка осложнила поставки таких стратегически важных товаров, как нефтепродукты, гелий и удобрения. Страны Евросоюза с трудом переносят дефицит или значительный рост цен на эти товары, поэтому не рискуют дополнительно усугублять ситуацию.

Кроме того, суда или судоходные компании некоторых государств-членов Евросоюза участвуют в подобных перевозках и поэтому эти страны могут выступать против жестких мер против танкеров. По этой же логике Европа не желает создавать двусторонние проблемы с ключевыми международными партнерами, чьи суда перевозят российскую нефть.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет антироссийских санкций, который до этого блокировали Венгрия и Словакия из-за остановки Киевом транзита российской нефти через нефтепровод «Дружба».

Ранее в Европе назвали «бесполезными» антироссийские санкции.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!