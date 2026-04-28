Мадагаскар решил выслать сотрудника посольства страны ЕС

Власти Мадагаскара заявили о намерении выслать сотрудника посольства Франции за действия, которые противоречат статусу сотрудника диппредставительства. Об этом объявили послу Франции Арно Гийуа, вызванного в мадагаскарский МИД, передает РИА Новости.

«Послу Франции было сообщено о решении властей объявить персоной нон грата одного из сотрудников французского посольства, аккредитованного в Антананариву. Решение было принято из-за действий, признанных несовместимыми с его статусом», — сказали в ведомстве Мадагаскара.

Уточняется, что это решение приняли на основании результатов расследований, которые проводились в отношении малагасийских и иностранных граждан, замешанных в «актах дестабилизации». При этом подчеркивается, что правительство Мадагаскара сохраняет приверженность Венской конвенции о дипломатических сношениях, принятой в 1961 году.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Россия усилила сотрудничество с Мадагаскаром для укрепления своего влияния в Африке.

Ранее Россия и Мадагаскар обсудили перспективы гуманитарного сотрудничества.