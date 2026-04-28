Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме рассказали о применении новейшей ракеты «Ковер» против Украины

Депутат Журавлев: новейшая ракета «Ковер» будет бить по глубокому тылу Украины
Сергей Бобылев/РИА Новости

Новейшая российская ракета С-71К «Ковер» скорее предназначена для нанесения ударов по глубокому тылу противника, это шаг вперед в развитии российского высокоточного оружия. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Ниша С-71К – это точечные удары по критически важным, но неподвижным целям. Пока это скорее ценный, но штучный инструмент, чья реальная эффективность будет определяться далеко не на полях сражений, а глубоко во вражеском тылу», — подчеркнул он.

По словам Журавлева, появление С-71К «Ковер» – это, безусловно, шаг вперед в развитии российского высокоточного оружия, который показывает стремление создать относительно дешевую и малозаметную альтернативу дорогостоящим стратегическим ракетам.

«Интеграция серийной авиабомбы ФАБ-250 в корпус с турбореактивным двигателем и дальностью до 300 км позволяет носителю, особенно такому, как малозаметный Су-57, наносить удары, оставаясь вне зоны досягаемости большинства средств ПВО. Это расширяет возможности для поражения хорошо защищенных, стационарных объектов в оперативном тылу противника», — пояснил он.

Главное управление разведки минобороны Украины заявило о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер».

В публикации отмечается, что боеприпас данного типа применили еще в конце 2025 года. Ракеты С-71К были разработаны для истребителей пятого поколения Су-57.

Ранее ВСУ атаковали российские регионы новейшими ракетами «Фламинго».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!