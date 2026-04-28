В Госдуме рассказали о применении новейшей ракеты «Ковер» против Украины

Новейшая российская ракета С-71К «Ковер» скорее предназначена для нанесения ударов по глубокому тылу противника, это шаг вперед в развитии российского высокоточного оружия. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Ниша С-71К – это точечные удары по критически важным, но неподвижным целям. Пока это скорее ценный, но штучный инструмент, чья реальная эффективность будет определяться далеко не на полях сражений, а глубоко во вражеском тылу», — подчеркнул он.

По словам Журавлева, появление С-71К «Ковер» – это, безусловно, шаг вперед в развитии российского высокоточного оружия, который показывает стремление создать относительно дешевую и малозаметную альтернативу дорогостоящим стратегическим ракетам.

«Интеграция серийной авиабомбы ФАБ-250 в корпус с турбореактивным двигателем и дальностью до 300 км позволяет носителю, особенно такому, как малозаметный Су-57, наносить удары, оставаясь вне зоны досягаемости большинства средств ПВО. Это расширяет возможности для поражения хорошо защищенных, стационарных объектов в оперативном тылу противника», — пояснил он.

Главное управление разведки минобороны Украины заявило о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер».

В публикации отмечается, что боеприпас данного типа применили еще в конце 2025 года. Ракеты С-71К были разработаны для истребителей пятого поколения Су-57.

