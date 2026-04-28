Санду раскрыла личности заключенных, переданных России

Санду: россиянка Попова и бывший замглавы спецслужб Молдавии были переданы РФ

Молдавия передала российской и белорусской стороне гражданку РФ Нину Попову и бывшего заместителя главы спецслужбы республики Александра Балана. Об этом сообщила президент республики Майя Санду, ее слова передает ТАСС.

По ее словам, обмен был проведен по формуле «пять на пять».

Бывшего главу спецслужбы Молдавии задержали в румынском аэропорту Тимишоары в сентябре прошлого года по подозрению в передаче секретных данных белорусскому КГБ.

28 апреля на границе Польши и Белоруссии состоялся обмен по формуле «5 на 5». По данным ФСБ, двое россиян были обменены на двух кадровых офицеров спецслужбы Молдавии. Обмен стал возможен благодаря многоэтапной операции, которую российские силовики провели совместно с КГБ Белоруссии.

Также ФСБ сообщила об освобождении российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше из-за раскопок в Крыму, — ему грозила экстрадиция на Украину.

Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Археолог обвинялся в «уничтожении культурного наследия» при проведении раскопок в Крыму. В марте польский суд удовлетворил запрос Киева на экстрадицию Бутягина.

Ранее стало известно, что арестованный в Польше российский археолог написал две книги в СИЗО.