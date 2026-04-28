Швейцарский суд прекратил дело против дочери экс-президента Узбекистана

Швейцарский суд заявил о прекращении рассмотрения дела в отношении Каримовой
Федеральный уголовный суд Швейцарии прекратил производство по делу о коррупции против Гульнары Каримовой, дочери экс-президента Узбекистана. Об этом сообщает Радиотелевидение Швейцарии.

Судья отказал Каримовой в выезде из Узбекистана до истечения срока давности, несмотря на попытки адвоката добиться ее присутствия на процессе.

Это решение не означает безнаказанности, так как подсудимая уже находится под стражей с 2014 года и пробудет в колонии как минимум до 2028 года, что превышает возможный срок наказания в Швейцарии.

Каримова — старшая дочь Ислама Каримова, возглавлявшего Узбекистан с 1989 по 2016 год. Сейчас она находится на родине в заключении. В 2015 году она была признана виновной судом Узбекистана в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, за что получила пять лет заключения. В 2017 году Каримовой добавили еще пять лет наказания, которое до 2019 года она отбывала дома. В 2020-м дочь экс-президента признали виновной по делу о вымогательстве и хищениях, добавив еще 13 лет и четыре месяца тюрьмы.

Ранее Швейцария вернула Узбекистану $95 млн дочери экс-президента Каримова.

 
