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Швейцария вернула Узбекистану $95 млн дочери экс-президента Каримова

Узбекистан получил от Швейцарии $95 млн активов Гульнары Каримовой
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Валерий Левитин/РИА «Новости»

Узбекистан получил от Швейцарии замороженные активы дочери первого президента республики Гульнары Каримовой на сумму $95 млн из общего транша на $131 млн. Об этом заявил заместитель министра экономики и финансов Отабек Фазилкаримов, передает «Интерфакс».

Он также добавил, что в настоящий момент идет работа по возврату средств из Бельгии.

«Речь идет о $108 млн. По этому поводу мы в дальнейшем предоставим дополнительную информацию», — сказал Фазилкаримов.

Каримова — старшая дочь Ислама Каримова, возглавлявшего Узбекистан с 1989 по 2016 год. Сейчас она находится на родине в заключении. В 2015 году она была признана виновной судом Узбекистана в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, за что получила пять лет заключения. В 2017 году Каримовой добавили еще пять лет наказания, которое до 2019 года она отбывала дома. В 2020-м дочь экс-президента признали виновной по делу о вымогательстве и хищениях, добавив еще 13 лет и четыре месяца тюрьмы.

В 2020 году Швейцария согласовала с Узбекистаном условия договора о возращении средств, которые были изъяты по делу об отмывании денег Каримовой. Прокуратура Узбекистана также добивается возврата национальных исторических и художественных ценностей, которые вывезла дочь первого президента.

Ранее сообщалось, что Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Каримовой.

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