В США представителя российской делегации не пустили на мероприятие в рамках саммита G20

Представителя российской делегации не допустили до весенних встреч Бреттон-Вудских институтов в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20), после чего американской стороне по двусторонних каналам был выражен демарш. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости.

По его словам, одного члена делегации исключили из участия в мероприятиях, несмотря на то что ему была предоставлена виза США и даже бейдж участника. Позднее выяснилось, что этапы согласования не были пройдены.

Бирический назвал произошедшее неприятным казусом, который свидетельствует о том, что в Соединенных Штатах не способны до конца честно выполнять председательские функции, которые на них возложены.

Дипломат выразил надежду, что демарш каким-то образом окажет воздействие на представителей США, потому что в противном случае российская сторона будет вынуждена принять более жесткие меры, вплоть до бойкота мероприятий, что в свою очередь отразится на общей подготовке к саммиту G20.

