В России рассказали, что поможет Трампу в деле с Ираном

Политолог Дробницкий: Трамп надеется на чудо в деле с Ираном
Daniel Cole/Reuters

Ввязавшись в войну с Ираном, президент США Дональд Трамп фактически загнал себя и еще половину земного шара в большую ловушку, из которой по большому счету нет устраивающего всех выхода. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

«Вся эта история с Ираном стала огромной ловушкой, в которой целый ряд обстоятельств оказывают разнонаправленное воздействие на администрацию. Израиль и израильское лобби, ближневосточные ястребы требуют завершить дело. Под этим подразумевается смена режима в Иране. С другой стороны очевидно, что у большинства населения США иранская авантюра не вызывает энтузиазма. И надо сказать, что Трамп на этой войне потерял свою основную электоральную базу», — пояснил политолог.

Кроме всего прочего на Соединенные Штаты и весь мир давят экономические последствия войны с Ираном, добавил спикер. Он отметил, что мировая экономика оказалась в положении, в котором она очень давно не была.

«Это ситуация абсолютной ловушки, из которой выхода только два — капитуляция одной из сторон или продолжение войны. Трампу в данном случае не на что рассчитывать, кроме как на чудо. Его несогласие с предложением Ирана показывает, что он все еще надеется выйти победителем, но это сделать поможет только чудо», — заключил Дробницкий.

Президент США Дональд Трамп и его советники по нацбезопасности встретили с недоверием инициативу Ирана о многоступенчатых переговорах. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, Белый дом пока не отклонил предложение Тегерана, однако президент США раскритиковал иранскую сторону за уклонение от главного условия Вашингтона — прекращения работ по обогащению урана. Ожидается, что в ближайшее время американская сторона представит собственный альтернативный вариант в ответ на иранский план.

