Глава Минобороны РФ рассказал, кто разрушает основы архитектуры безопасности

США и коллективный Запад разрушают основы мировой архитектуры безопасности, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Его слова передает РИА Новости.

Во вторник, 28 апреля, чиновник принял участие в совещании глав военных ведомств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Заседание прошло в Бишкеке.

«Стремясь сохранить глобальное доминирование, Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад разрушают основы мировой архитектуры безопасности. Их агрессивный курс обостряет геополитические противоречия, подрывает стратегическую стабильность и ключевые договоренности в области мира», — сказал Белоусов.

Он подчеркнул, что в мире существенно вырос конфликтный потенциал.

27 апреля заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов сообщил, что мировая архитектура безопасности оказалась фактически демонтирована из-за безответственной политики коллективного Запада. Как он отметил, США и их союзники продолжают поддерживать существующие и провоцировать новые вооруженные конфликты и экономические кризисы в разных регионах. В том числе такая ситуация наблюдается вокруг РФ и других государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности.

