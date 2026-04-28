Политолог не удивился, что военный совет ВСУ возглавил британский генерал

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) создан военный экспертный совет, который возглавил бывший замглавы верховного главнокомандующего НАТО, британский генерал Ричард Ширрефф.

По словам эксперта, на данный момент в украинских структурах много иностранцев. При этом то, что всем верховодит британец — неудивительно.

«Почему англичане? Потому что англичане в отношении нас ведут отдельную войну, в рамках специальной военной операции, но отдельную. То есть англичане себе в этом смысле совершенно не изменяют», — сказал Пинчук.

Он добавил, что «британцы столетиями воевали с нами в морской акватории, и продолжают делать это сейчас».

О создании военного экспертного совета ARES в ВСУ стало известно в апреле. Помимо Ширреффа, в него вошли бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, а также экс-главы Вооруженных сил Великобритании, Канады, США и Германии.

Как сообщала пресс-служба Генштаба украинской армии, новая структура будет «помогать внедрять институциональные изменения в системе управления ВСУ, поддерживать трансформацию армии и повышать ее эффективность».

Ранее Ширрефф заявил, что Россия «должна получить по носу и потерпеть поражение».