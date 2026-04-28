«Это ничего не изменит»: стало известно, зачем Украине военные роботы

Аналитик Коновалов: появление роботов в ВСУ связано с нехваткой личного состава
Появление в подразделениях ВСУ робототехнических комплексов (НРТК) связано с сокращением численности украинских войск. Роботы не помогут армии Украины в решении логистических и штурмовых задач, так как ВС России имеют средства противодействия НРТК. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Робототехнические комплексы испытываются различными западными странами на территории Украины с самого начала боевых действий. Это известная история. Помимо любых других боевых систем, робототехника, как и дроны, массово стало использоваться как раз в этом конфликте. Поэтому значительное количество европейских стран отметились испытаниями своей техники на поле боя. Зачем она нужна Украине? Тут все достаточно просто. Личный состав сокращается. Есть, у них надежда, что это заменит определенные цепи в военной структуре, та же логистика», — отметил он.

По словам Коновалова, российские подразделения научились противодействовать наземным дронам ВСУ, поэтому существенного влияния на ситуацию на фронте робототехнические комплексы вряд ли окажут.

«Они хотят, допустим, запустить подобную машину, чтобы она везла [груз]. Но дело в том, что эту машину мы все равно уничтожим. Мы же ее отловим. Избежать удара все равно не удастся... Дело то в том, что для ВСУ это ничего не изменит», — сказал военный эксперт.

28 апреля портал Defense News писал о том, что Украина в первой половине текущего года намерена заключить контракты на поставку 25 000 наземных робототехнических комплексов (НРТК).

Ранее военные ВС РФ ударили по местам проведения испытаний НРТК на Украине.

 
